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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:33

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, ikramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara aktarılacak. İlk etapta 3.000 TL olarak yatırılan bayram ikramiyesi, ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1.000 TL'lik fark ödemesiyle tamamlanacak. Böylece SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler toplamda 4.000 TL ikramiye alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL olarak yatırıldı? Eksik kalan 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiyesi fark ödemesi ve ödeme tarihleri hakkında tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. Buna göre, emekli ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. Ancak, ilk etapta 3.000 TL ödeme yapıldığı görüldü. Bunun nedeni, ilgili yasal düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş olması. Kanun çıktığında, eksik kalan 1.000 TL'lik fark da emeklilere ödenecek. Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri "1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

İLK ETAPTA 3000 TL YATIRILIYOR!

Emekli bayram ikramiyeleri ve doğum yardımlarına yönelik düzlenmeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Bayram ikramiyelerinin yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına yönelik teklifin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi, iki seferde ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 bin TL'lik ilk kısmın 24-28 Mart tarihleri arasında emekli hesaplarına yatırılmasını kararlaştırdı.

İlk etap ödemesi yapıldıktan sonra, yasa çıktığında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazetede yayımlanmasının beklendiğini aktaran Sosyal Güvenlik Kurumu,bayram ikramiyesi tutarlarının 3000 TL olarak belirtilen tarihlerde yatacağını aktardı.

Teklifin yasalaşması ardından fark tutarlarının ödemesi de en kısa sürede gerçekleştirilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025

Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24 Mart itibarıyla yatırılmaya başlayacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre takvim belirlendi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme günü 17,18,19 olanlar 24 Mart,

Emekli maaşı ödeme günü 20,21,22 olanlar 25 Mart,

Emekli maaşı ödeme günü 23,24,25,26 olanlar 26 Mart,

Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlar 27 Mart,

Emekli Sandığı (4c) kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alacak.