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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
09:33
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, ikramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara aktarılacak. İlk etapta 3.000 TL olarak yatırılan bayram ikramiyesi, ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1.000 TL'lik fark ödemesiyle tamamlanacak. Böylece SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler toplamda 4.000 TL ikramiye alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL olarak yatırıldı? Eksik kalan 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiyesi fark ödemesi ve ödeme tarihleri hakkında tüm detaylar…