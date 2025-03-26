EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI 2025: Emekli bayram ikramiyesi neden 3.000 TL yattı, 1000 TL fark ne zaman yatacak?

İLK ETAPTA 3000 TL YATIRILIYOR!

Emekli bayram ikramiyeleri ve doğum yardımlarına yönelik düzlenmeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Bayram ikramiyelerinin yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına yönelik teklifin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi, iki seferde ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 bin TL'lik ilk kısmın 24-28 Mart tarihleri arasında emekli hesaplarına yatırılmasını kararlaştırdı.

İlk etap ödemesi yapıldıktan sonra, yasa çıktığında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak.