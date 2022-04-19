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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:47

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durumu Bakan Bilgin paylaştı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin ve hak sahibinin aklındaki "emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam gelecek mi?" sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen ikramiye tutarının bu yıl zamlanma ihtimali gündeme gelmişti. Ayrıca ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak ediliyordu. Bakan Bilgin'in açıklamaları ışığında 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak? İşte Bakan Bilgin'in değerlendirmeleri ve son durum!

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı ve hesaplara geçeceği tarih hakkında son durum netleşti. Katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair soruları değerlendiren Bilgin; emekli bayram ikramiyeleri, EYT, 3600 ek gösterge gibi konularda merak edilenleri yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ışığında emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarihler şekillenmeye başlarken, "2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak" soruları yanıt buldu. İşte emekli bayram ikramiyeleri hakkında son gelişmeler!

SON DAKİKA | EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TARİH NETLEŞTİ, PEKİ ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ışığında bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti. Milyonlarca emeklinin gündeminde ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği var! İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında son durum;

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre Ramazan bayramı için ödenecek emekli bayram ikramiyeleri 28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara geçecek.

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Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şu an için bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SABAH yazarı Faruk Erdem'in haberine göre emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre;

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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