Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 18:47

Emekli bayram ikramiyesi için Bakan Bilgin noktayı koydu: 2022 Bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durumu Bakan Bilgin paylaştı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin ve hak sahibinin aklındaki "emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam gelecek mi?" sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen ikramiye tutarının bu yıl zamlanma ihtimali gündeme gelmişti. Ayrıca ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak ediliyordu. Bakan Bilgin'in açıklamaları ışığında 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman yatacak? İşte Bakan Bilgin'in değerlendirmeleri ve son durum!