Haberler Yaşam Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:52

Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

Her sene yılda 2 kez emeklilere verilmekte olan emekli bayram ikramiyesi gerek ödeme tarihleri gerekse uygulanacak olan zam tutarıyla son dönemin en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, 200 TL'lik artışla vatandaşlar toplamda 2200 TL ödeme almıştı. Bu yıl ise, asgari ve maaşlardaki rekor artışların ardından yeni zam beklentileri doğdu. Ramazan sonuna doğru "2022 Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Dört ayrı formülün konuşulduğu artış konusunda ise gözler gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...