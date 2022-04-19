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Haberler Yaşam Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:52

Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

Her sene yılda 2 kez emeklilere verilmekte olan emekli bayram ikramiyesi gerek ödeme tarihleri gerekse uygulanacak olan zam tutarıyla son dönemin en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, 200 TL'lik artışla vatandaşlar toplamda 2200 TL ödeme almıştı. Bu yıl ise, asgari ve maaşlardaki rekor artışların ardından yeni zam beklentileri doğdu. Ramazan sonuna doğru "2022 Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Dört ayrı formülün konuşulduğu artış konusunda ise gözler gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için nefesler tutuldu. Özellikle uygulanacak olan zam oranıyla merak konusu olan Ramazan bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere yasa ilk çıktığında 1000 liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödenen bu ödemelerin bu yıl tekrar zamlanması bekleniyor. Öte yandan "2022 Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da gündemdeki konular arasında. Peki, Emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte tüm bu soruların yanıtı...

Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

SABAH yazarı Faruk Erdem'in haberine göre emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar belli oldu.

Milyonlarca emekli ve hak sahibi emekli ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağı tarihi bekliyor.İkramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda yatırılacak. Peki kim kaç lira alacak? İkramiyeler nereye yatırılacak? Bankalar ikramiyeden kesinti yapabilecek mi? Yeni emeklilerin durumu ne? Detaylar şu şekilde:

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Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 için detaylar belli oldu!

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

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