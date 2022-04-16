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Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:33

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi için gelişmeleri takip eden milyonlarca vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuyla bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi inceliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplamda 2200 TL'lik bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Bu yıl asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zam göz önüne alındığında bu ikramiyelere de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu noktada, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve kaç TL yatacak sorularına ilişkin araştırmalar hızlandı. İşte 2022 bayram emekli ikramiyesi hakkında merak edilenlerin yanıtı!

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

14 milyon vatandaşın bayramdan önce alacağı emekli bayram ikramiyesi için araştırmalar hız kazandı. Bayrama kısa bir zaman kala, yılda iki defa yatırılan bu ikramiyelerin tutarı ve yatırılacağı tarih gündem konusu oldu. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu gibi sorularla incelenen emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin miktarı ve tarihi şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz yıl her iki bayramda da 1100'er TL olarak yatırılan ikramiyelerin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı merakla bekleniyordu. İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında güncel durum ve konuya ilişkin son açıklamalar!

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödeme 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Bayram gelmeden tüm ödemeler de tamamlanmış olacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi de 1-8 Temmuz haftasında ödenecek.

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Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı.

Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.

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