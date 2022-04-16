Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı.

Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.