Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi için gelişmeleri takip eden milyonlarca vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuyla bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi inceliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplamda 2200 TL'lik bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Bu yıl asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zam göz önüne alındığında bu ikramiyelere de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu noktada, 2022 ikramiye zammı ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve kaç TL yatacak sorularına ilişkin araştırmalar hızlandı. İşte 2022 bayram emekli ikramiyesi hakkında merak edilenlerin yanıtı!