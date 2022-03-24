Ramazan ayına kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi için masada 4 formül düşünülüyor. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Nisan; Kurban Bayramı ise 9 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek ve bu tarihlerden önce emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı? İşte Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler