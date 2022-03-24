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Haberler Yaşam SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:55

SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?

Ramazan ayına kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi için masada 4 formül düşünülüyor. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Nisan; Kurban Bayramı ise 9 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek ve bu tarihlerden önce emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı? İşte Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler

SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Geçen sene 1100 TL olan zam oranının bu sene artması bekleniyor. Enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıtılması ise 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin 1496 liraya kadar çıkması anlamına geliyor. Peki 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli ikramiyeleri için masadaki 4 formül

SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor.

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Tahminlere göre enflasyon oranı dikkate alınacak, emeklilere bu bayram daha fazla ikramiye yatacak. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı zamanında emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılından beri devam eden uygulama ile oldukça rahatlayan emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi bu sene zamlı yatacak.

SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve zam var mı?

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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