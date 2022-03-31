Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

Milyonların gözü kulağı emekli bayramı ikramiyesi son dakika gelişmelerine çevrildi. Yılda iki kez verilen ikramiye tutarının bu sene 3 bin TL üzerine çıkması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyesi için bu sene 4 formül düşünülüyor. Peki 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek? İşte son dakika bilgileri…