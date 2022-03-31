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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:19

Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

Milyonların gözü kulağı emekli bayramı ikramiyesi son dakika gelişmelerine çevrildi. Yılda iki kez verilen ikramiye tutarının bu sene 3 bin TL üzerine çıkması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyesi için bu sene 4 formül düşünülüyor. Peki 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek? İşte son dakika bilgileri…

Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi için binlerce vatandaşın geri sayımı başladı. Enflasyon oranlarına göre artırılması beklenen bayram ikramiyelerinde alternatif formüller de öne çıkıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatan bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenmişti. Peki 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek? İşte emekli bayram ikramiyesi formülleri ve son dakika gelişmeleri!

Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi yatacağı tarih netlik kazanmadı. İkramiyelere yapılacak zam miktarı da henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılması bekleniyor. Nisan ayı içinde hesaplara geçecek olan tutar da emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusuyla inceleniyor. Henüz net bir bilgi ise yok.

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Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri... Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

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İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

Emekli bayram ikramiyesi için müjde: 3000 TL üzerine çıkması muhtemel! 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

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