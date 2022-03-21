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Haberler Yaşam FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL'ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:19

FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL'ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi de gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu ücret bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Şimdilerde ise ikramiyenin yeniden zamlanması beklentiler arasındaki yerini aldı. Bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yılın ödemeleri Nisan ayının sonunda gerçekleşecek. Öte yandan konuyla ilgili 4 formül öne çıkıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL’ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

Emekli bayram ikramiyesi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ödemeler yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramında gerçekleşiyor. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleriyle ilgili son dakika gelişmeler...

FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL’ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

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FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL’ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL’ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL’ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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