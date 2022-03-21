Haberler Yaşam FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL'ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:19

FLAŞ! 2022 Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emeklilere 3300 TL'ye varan bayram ikramiyesi müjdesi!

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi de gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu ücret bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Şimdilerde ise ikramiyenin yeniden zamlanması beklentiler arasındaki yerini aldı. Bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yılın ödemeleri Nisan ayının sonunda gerçekleşecek. Öte yandan konuyla ilgili 4 formül öne çıkıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte detaylar...