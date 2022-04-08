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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:34

Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Yılda iki kez verilmekte olan emekli bayram ikramiyesi için Ramazan ayıyla beraber adeta geri sayıma geçildi. Bilindiği üzere bu yıl asgari ücretten memur ve emeklilerin maaşlarına rekor seviyede zam yapıldığı ifade edilmişti. Şimdilerde vatandaşlar gözünü "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtına çevirdi. Geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan bayramlarında vatandaşlara verilen bu ücrete 100 TL'lik artış yapılmış ve yıl içerisinde toplamda 2200 TL'lik ikramiyeler milyonlara ulaşmıştı. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ait tüm gelişmeler...

Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi için 4 formül masada! Geçtiğimiz yıl toplamda 200 TL'lik zam yapılan ikramiyelerde bu yıl uygulanacak zam oranıyla ilgili çeşitli iddialar son dönemde gündeme geliyor. Masada yer alan formüllerin her biri emeklileri memnun edecek cinsten. Tarih yaklaştıkça "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması yönünde olsa da henüz net bir karar bulunmuyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ikramiyelerle ilgili masadaki o 4 formül ve detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

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Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

Emekli bayram ikramiyesi müjdesi kapıda! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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