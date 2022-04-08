Emekli bayram ikramiyesi için 4 formül masada! Geçtiğimiz yıl toplamda 200 TL'lik zam yapılan ikramiyelerde bu yıl uygulanacak zam oranıyla ilgili çeşitli iddialar son dönemde gündeme geliyor. Masada yer alan formüllerin her biri emeklileri memnun edecek cinsten. Tarih yaklaştıkça "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması yönünde olsa da henüz net bir karar bulunmuyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ikramiyelerle ilgili masadaki o 4 formül ve detaylar...