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Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:31

bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak soruları Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl iki dini bayramda maaşlarına ek olarak ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan Bayramı'nda verilecek ikramiye için geri sayıma başladı. Bu yıl zamlı olacak olan emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, emekli ikramiyelerine yapılan zammı açıkladı. Buna göre, emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? ? İşte detaylar;

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Türkiye'de milyonlarca heyecan içinde emekli ikramiyelerini bekliyor. , ne kadar oldu soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada bu yıl emeklilere verilecek olan ikramiyelerin zamlı olacağını belirtti. Son olarak Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine yapılacak zam tutarını da açıkladı. Peki, Emekli ikramiye zammı ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar;

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı.

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni ise uygulamanın sadece SGK'dan aylık alanları kapsıyor olması.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmamışlardı. Sonuç olarak, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak gibi görünüyor.

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