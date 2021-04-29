Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı: 2021 Emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak soruları Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl iki dini bayramda maaşlarına ek olarak ikramiye alan emekliler, bu yıl da Ramazan Bayramı'nda verilecek ikramiye için geri sayıma başladı. Bu yıl zamlı olacak olan emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, emekli ikramiyelerine yapılan zammı açıkladı. Buna göre, emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar;