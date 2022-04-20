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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 21:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 21:17

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında günlerdir süren tartışmalar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla son buldu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?" soruları yanıt bulurken, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte o açıklama ve 2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyeleri hakkında son durum.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

Emekli bayram ikramiyesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya dair son açıklamalarının ardından "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi" soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz yıl uygulanan zamla birlikte, Ramazan ve Kurban bayramları için toplamda 2200 TL'lik bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl bu miktarın artıp artmayacağı "emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?" sorusuyla gündem konusu olmuştu. Bu bilinmezler Bakan Vedat Bilgin'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ortadan kalktı. İşte bayram ikramiyeleri hakkında son gelişme!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

SON DAKİKA | EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri geçtiğimiz yıl iki bayram için toplamda 2.200 TL ödeme aldı. Bu yıl bu rakamın zamlanma ihtimali gündemi meşgul ederken kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihini açıkladı. Buna göre bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihinde emekli ve hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından dikkat çeken bir diğer husus, 'Bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi' sorusu oldu. Bakan Bilgin henüz zam konusunda karara varmadıklarını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

"BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ZAM KONUSU HER ZAMAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Kabine'de 'Bayram ikramiyeleri için zam kararı çıkabilir mi' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, iki bayramda ikramiye ödemelerinin maliyetinin 25 milyar lira olduğunu belirterek, zam konusunun her zaman değerlendirilebilir olduğunu ancak kendisinin şu an için mevcut durumdan bahsettiğini aktardı.

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