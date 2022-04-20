Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında günlerdir süren tartışmalar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla son buldu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?" soruları yanıt bulurken, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte o açıklama ve 2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyeleri hakkında son durum.