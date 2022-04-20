Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara noktayı koydu!

Emekli bayram ikramiyesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya dair son açıklamalarının ardından "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi" soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz yıl uygulanan zamla birlikte, Ramazan ve Kurban bayramları için toplamda 2200 TL'lik bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl bu miktarın artıp artmayacağı "emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?" sorusuyla gündem konusu olmuştu. Bu bilinmezler Bakan Vedat Bilgin'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ortadan kalktı. İşte bayram ikramiyeleri hakkında son gelişme!