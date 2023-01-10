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Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:14

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Emeklilerin yanı sıra ilk kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak olanlar da heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli maaşına yapılan yüzde 30'luk zam oranı sonrası gözler bayram ikramiye tutarına çevrildi. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye zammı merak ediliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte emekli bayram ikramiye tutarı 2023

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi için milyonların geri sayımı sürüyor. Her yıl iki dini bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatan ikramiye ödemeleri bu yıl içinde merak konusu oluyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmesi beklenen ikramiyeden kimler faydalanacak? İkramiye ne zaman ödenecek, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyelerinin emekliler için yeni yılda artış gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili son karar Başkan Erdoğan'da olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
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