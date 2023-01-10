Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:14

Emeklilerin yanı sıra ilk kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak olanlar da heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli maaşına yapılan yüzde 30'luk zam oranı sonrası gözler bayram ikramiye tutarına çevrildi. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye zammı merak ediliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte emekli bayram ikramiye tutarı 2023