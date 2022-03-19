Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu?

FORMÜL 1: ENFLASYON ORANI YANSIMASI

2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül bekleniyor.

Sene sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

FORMÜL 2: VERGİ DÜŞÜŞÜNDEN YARARLANMA

Yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda da güncellemeler yapılmıştı. Bu güncelleme oranları "yeniden değerleme" adıyla belirlenen yüzde 36.2'lık değerle yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı oranın kullanılması söz konusu.

Bu da yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelirin 1398,20 liraya ulaşmasına olanak sağlıyor. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996,40 TL miktarında emeklilere ek gelir sağlayabilecek

FORMÜL 3: İKRAMİYEDE REKOR ARTIŞ

Bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olabilir. Bu formül uygulandığı takdirde toplam ikramiye oranı rekor seviyeye ulaşacak.

1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde 1655,61 TL seviyesine gelmesi olası. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 3311 TL olabilir.