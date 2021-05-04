Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nda verilecek olan ikramiye için geri sayıma başladı. 2018 yılında başlayan uygulama ile birlikte her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye veriliyor. Bu yıla kadar bin lira olan bu ikramiye tutarı, önümüzdeki bayramda zamlı bir şekilde yatacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zamları belli oldu. Buna göre, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu? İşte detaylar;