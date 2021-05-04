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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 18:12

? zammı ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nda verilecek olan ikramiye için geri sayıma başladı. 2018 yılında başlayan uygulama ile birlikte her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye veriliyor. Bu yıla kadar bin lira olan bu ikramiye tutarı, önümüzdeki bayramda zamlı bir şekilde yatacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zamları belli oldu. Buna göre, ? zammı ne kadar oldu? İşte detaylar;

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zammı ne kadar oldu soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Bu yıl ise sosyal yardım parası zamlı olarak yatacak. Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Buna göre, ? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu? İşte detaylar;

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu?

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.

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