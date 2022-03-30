Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Bu yıl emeklilere 2022 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL ve ayın kaçında verilecek?

Bayram öncesi hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonların gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl emekli aylıklarına gelen büyük zamla birlikte bayram ikramiyesi de zamlanmıştı. Bu yıl da bu rakamın artması beklenirken, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Bu yıl emeklilere 2022 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL ve ayın kaçında verilecek? İşte merak edilenlerin yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK VE KAÇ TL OLDU?

Emeklilere bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılması bekleniyor. Nisan ayı içinde hesaplara geçecek olan tutar da emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusuyla inceleniyor. İşte detaylar;