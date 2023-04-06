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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:58

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023'ü duyurdu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için emekli bayram ikramiyesi ücreti her bayram başına 2 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi için tarihler belirlendi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi maaşla yatar mı? İşte detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emekli bayram ikramiyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarına göre 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi günleri SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

SON DAKİKA: BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

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