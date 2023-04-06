Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ - TARİHLERİ 2023: SSK, Bağkur Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:58

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023'ü duyurdu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için emekli bayram ikramiyesi ücreti her bayram başına 2 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi için tarihler belirlendi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi maaşla yatar mı? İşte detaylar