Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:31

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Ramazan bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Ödeme tarihleri takvimi araştırmaları başlarken emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde zam oranı açıklanan ikramiye bayram öncesinde hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL soruları da yeni zamla birlikte gündemdeki yerini aldı. 900 TL artış yaşayan emekli ikramiyesi 2023 miktarı ortaya çıktı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, ödeme takvimi…

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bekleniyor. Bakan Bilgin son dakika açıklaması ile zam oranı ve ödeme tarihleri hakkında son bilgileri paylaştı. Yüzde 82 oranında artış yaşanan emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerine ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez alınan ikramiyede uygulanan zam oranı beklentileri karşıladı. Peki, 2023 zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri bu ay içinde alınacak:

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

SON DAKİKA