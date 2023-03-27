Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:31

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? Bakan Bilgin’den açıklama! 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Ramazan bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Ödeme tarihleri takvimi araştırmaları başlarken emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde zam oranı açıklanan ikramiye bayram öncesinde hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL soruları da yeni zamla birlikte gündemdeki yerini aldı. 900 TL artış yaşayan emekli ikramiyesi 2023 miktarı ortaya çıktı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, ödeme takvimi…