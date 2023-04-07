Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:08

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde duyurulan emekli bayram ikramiyesi ve en düşük maaş tutarı zam müjdesinin ardından bu kez gözler ödeme tarihleri açıklamasına çevrildi. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiş yeni düzenleme sonucunda ise bu tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükseldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile detaylar.