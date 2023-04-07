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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:08

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde duyurulan emekli bayram ikramiyesi ve en düşük maaş tutarı zam müjdesinin ardından bu kez gözler ödeme tarihleri açıklamasına çevrildi. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiş yeni düzenleme sonucunda ise bu tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükseldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile detaylar.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan'da başlayacağı bilinirken emekli bayram ikramiyesi için de geri sayım sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca konuya yönelik açıklamalar yapılmış ve bayram ikramiyesinin 2000 TL olduğunu belirtmişti. İkramiyelerini alacak emeklilerin gözü Ramazan bayramı emekli ikramiye 2023 ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle alakalı gelen açıklamanın detayları.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

SON DAKİKA: BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu!

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

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