Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri için de bekleyişe geçti. Dini bayramlardan önce vatandaşlara sağlanan bu ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih bu noktada merakla bekleniyor. Bilindiği üzere kurban bayramı bu sene 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bu noktada ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz zammı için milyonların geri sayım sürerken, emeklilerin kurban bayramı ikramiyeleri tarihi de yaklaşıyor. İkramiye elan emeklilerin bu yılki ikinci ödemeleri Temmuz'da yapılacak.