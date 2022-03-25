Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Kurban ve Ramazan ayında zamlı ikramiye ödemeleri için gözler resmi kurumlardan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2021 yılında 1000 TL olan ikramiyelere bilindiği gibi 100 TL'lik bir zam yapıldığı duyurulmuştu. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Peki 2022 Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar