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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:40

Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Kurban ve Ramazan ayında zamlı ikramiye ödemeleri için gözler resmi kurumlardan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2021 yılında 1000 TL olan ikramiyelere bilindiği gibi 100 TL'lik bir zam yapıldığı duyurulmuştu. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Peki 2022 Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Bayram ikramiyeleri yılda iki kez ödenip her yıl zamlı şekilde hesaplara geçiyor. 2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için bu sene 4 formül düşünülüyor. Peki Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak? İşte son bilgiler…

Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'ndan 'nden hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.

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Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor.

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Tahminlere göre enflasyon oranı dikkate alınacak, emeklilere bu bayram daha fazla ikramiye yatacak. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı zamanında emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılından beri devam eden uygulama ile oldukça rahatlayan emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi bu sene zamlı yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir.

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl ki bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise iki bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Emekli bayram ikramiyesi netlik kazanıyor! Kurban ve Ramazan Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
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