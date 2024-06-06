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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 07:50

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, Emekli bayram ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasının ardından ödeme takvimini açıkladı. 16 Milyon emeklinin yanı sıra diğer hak sahipleri de 3 bin TL emekli bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılacağı netleşti. Konu hakkında gelişmeleri aktaran Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasının ardından ödeme programını duyurdu. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve diğer birçok hak sahibi yararlanacak. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında duyurdu. Emekli bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacak. Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödeme günlerini sosyal medya hesabından açıkladı.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme programı;

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PROGRAMI

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA 2024

Emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Bayram ikramiyeleri yeni yıl ile birlikte 3.000 lira olurken sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesi sorgulama yapabilecek.

e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna " Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama " yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek.

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