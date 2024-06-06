EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılacağı netleşti. Konu hakkında gelişmeleri aktaran Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasının ardından ödeme programını duyurdu. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve diğer birçok hak sahibi yararlanacak. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri!