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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı | Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
07:50
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, Emekli bayram ikramiye ödemeleri ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasının ardından ödeme takvimini açıkladı. 16 Milyon emeklinin yanı sıra diğer hak sahipleri de 3 bin TL emekli bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri…