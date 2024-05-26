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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:04

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

SSK, Bağkur emeklisinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda görülecek emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile yakın mercek altında. Geçtiğimiz bayram öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan miktara yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, 4A, 4B, 4C ödeme takvimi 2024 ile emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Yıl bazında toplamda 6 bin TL ödeme alacak emekliler, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularını yakın mercek altına aldı. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum Haziran ayına yaklaşılırken sorgulanıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiye alacak mı? İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ödeme takvimi 4A, 4B, 4C...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek bayram öncesinde emekliler hesaplarında bayram ikramiyelerini görecek.

Emekli bayram ikramiyelerinin haziran ayı başında ödenmesi bekleniyor.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz bayramdan önce Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir olacak.

Ödeme takvimi için gözler Bakanlık ve SGK açıklamalarında.

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