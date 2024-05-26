Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Yıl bazında toplamda 6 bin TL ödeme alacak emekliler, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularını yakın mercek altına aldı. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum Haziran ayına yaklaşılırken sorgulanıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiye alacak mı? İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ödeme takvimi 4A, 4B, 4C...