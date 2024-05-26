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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:04
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
SSK, Bağkur emeklisinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda görülecek emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile yakın mercek altında. Geçtiğimiz bayram öncesinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan miktara yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, 4A, 4B, 4C ödeme takvimi 2024 ile emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, ayrıntılar...