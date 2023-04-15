Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika emeklilik haberleri: Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri başladı. İşlemleri tamamlanan EYT'liler de ilk ödemelerini alıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama işlemleri başladı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur maaş ödeme günlerine göre çıkarılan takvim işlemeye başladı. Emekli ikramiyesi yattı mı, ne kadar yatacak soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından zam oranı açıklanan ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde alınıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri…