Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ödeme günleri araştırılmaya devam ediyor. Emekli maaşı tarihlerine göre çıkarılan takvim Ramazan Bayramı gelmeden işlemeye başladı. İlk ödemeler hesaplarda yerini aldı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi ile EYT'liler de ödemelerini alınıyor. Peki, 2023 zamlı emekli ikramiyesi yattı mı, neden yatmadı? İşte, ödeme sorgulama…