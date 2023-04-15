Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 08:03

Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika emeklilik haberleri: Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri başladı. İşlemleri tamamlanan EYT'liler de ilk ödemelerini alıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama işlemleri başladı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur maaş ödeme günlerine göre çıkarılan takvim işlemeye başladı. Emekli ikramiyesi yattı mı, ne kadar yatacak soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından zam oranı açıklanan ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde alınıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ödeme günleri araştırılmaya devam ediyor. Emekli maaşı tarihlerine göre çıkarılan takvim Ramazan Bayramı gelmeden işlemeye başladı. İlk ödemeler hesaplarda yerini aldı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi ile EYT'liler de ödemelerini alınıyor. Peki, 2023 zamlı emekli ikramiyesi yattı mı, neden yatmadı? İşte, ödeme sorgulama…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'Lİ DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası ile emeklilik hakkı elde eden milyonlarca vatandaş, zamlı emekli ikramiyesinden yararlanma durumunu merak ediyordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT'liler dahil olmak üzere 15 milyon kişi zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak" açıklamasını yaptı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama: 2023 Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda! Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri bugün alınmaya başladı!

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

SON DAKİKA