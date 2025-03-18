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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:06

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi geldi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4'er bin lira ikramiye alacak. Milyonlarca emekli şimdi gözlerini ödeme takvimine çevirdi. Emekli maaşları gibi ikramiyeler de tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Peki, bu sene 4A, 4B, 4C emeklilerinin zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sonrası gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak, ikramiyeler ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına bayram öncesinde yatırılacak. Peki, 2025 yılında 4A, 4B, 4C emeklilerinin zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2025 YILI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI AÇIKLANDI

Yaklaşık 16 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi miktarı nihayet belli oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Buna göre, 15 milyon 880 bin emekliye, Ramazan ve Kurban bayramları için 4'er bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. Böylece, emekliler bu yıl toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ZAMLI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte netlik kazanacak. Eğer tasarı onaylanırsa, emekliler 27-28 Mart tarihine denk gelen Perşembe ve Cuma günlerinde ikramiyelerini almaları bekleniyor. Ancak kesin ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından duyurulacaktır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödeme günleri ise her emeklinin tahsis numarasına göre farklılık gösterecek şekilde gerçekleştirilecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

MİLYONLARCA KİŞİ FAYDALANACAK

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı ödemelerinden yararlananlar, ikramiye alma hakkına sahip olacak. Dul ve yetim maaşı alan bireyler, maaşlarının hisse oranlarına göre %75, %50 ve %25 oranlarında ikramiye alacaklar.

Ayrıca, dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı, malullük maaşı, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ikramiye ödemelerinden faydalanabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.