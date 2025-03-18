EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ZAMLI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte netlik kazanacak. Eğer tasarı onaylanırsa, emekliler 27-28 Mart tarihine denk gelen Perşembe ve Cuma günlerinde ikramiyelerini almaları bekleniyor. Ancak kesin ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından duyurulacaktır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödeme günleri ise her emeklinin tahsis numarasına göre farklılık gösterecek şekilde gerçekleştirilecektir.