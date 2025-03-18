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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
11:06
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BEKLENİYOR 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi geldi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4'er bin lira ikramiye alacak. Milyonlarca emekli şimdi gözlerini ödeme takvimine çevirdi. Emekli maaşları gibi ikramiyeler de tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Peki, bu sene 4A, 4B, 4C emeklilerinin zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?