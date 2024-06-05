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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 07:54

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 belli oldu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan hak sahiplerinin hesabına geçecek 3000 TL ikramiye ödemesini duyurdu. İki bayramda toplamda 6000 TL ödeme alan SSK ve Bağkur emeklisi SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularına odaklanmıştı. Beklenen açıklama geldi. Peki; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 4A-4B-4C...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri SSK ve Bağkur için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan gelirken Bakan Vedat Işıkhan'ın da konuyla ilgili duyuruları takip edilmeye devam ediyor. 3000 TL emekli ikramiyesi almaya hazırlanan hak sahiplerinin gündeminde ödemeleri bayramdan kaç gün önce alacakları var. Tahsis numarasına göre SGK takvimi gündemde. Peki; 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ile ikramiyeler ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan bir kez daha Kabine kararları noktasında basın mensuplarının karşısındaydı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ödemelerini de açıkladı.

Buna göre ödemeler haftaya hesaplarda!

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

"Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını Temmuz 2023'te en düşük 22 bin TL'ye, Ocak 2024 itibariyle 33 bin TL'ye çıkardık. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024,

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemekle birlikte haziran ayı emekli maaşlarının da bayram öncesi hesaplarda olması beklenenler arasında.

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