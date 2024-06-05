Haberler
Yaşam
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
07:54
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 belli oldu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan hak sahiplerinin hesabına geçecek 3000 TL ikramiye ödemesini duyurdu. İki bayramda toplamda 6000 TL ödeme alan SSK ve Bağkur emeklisi SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularına odaklanmıştı. Beklenen açıklama geldi. Peki; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 4A-4B-4C...