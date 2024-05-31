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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:30

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi bayrama sayılı kala günler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK,Bağ-Kur ile araştırılmaya başlandı. 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak olan emekliler "bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte emekli bayram ikramiyesi 2024 ayrıntılar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ne kadar, 3000 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak son dakika haberleriyle takip ediliyor. Ödeme takvimiyle ilgili gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.
Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.
Bu yıl ise Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacak. Ödemelerin ise 10 Haziran'dan önce hesaplarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ MAAŞLA BİRLİKTE Mİ VERİLECEK?
Birçok emeklinin aylık ödeme günü ise bu yıl Kurban Bayramı'na denk geliyor. Bilindiği gibi memur emeklilerinin maaş ödeme günleri ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. Bu yüzden memur emeklileri aylıklarını zaten bayram öncesinde almış olacaklar. SGK ve BAĞKUR içinse gözler Vedat Işıkhan'a çevrildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk geliyor
3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

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