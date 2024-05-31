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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
10:30
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK-Bağkur: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Emekli bayram ikramiyesi bayrama sayılı kala günler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK,Bağ-Kur ile araştırılmaya başlandı. 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak olan emekliler "bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte emekli bayram ikramiyesi 2024 ayrıntılar