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Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:31

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılı itibarıyla yüzde 33 oranında artırılarak 4.000 TL'ye yükseltilen ikramiye, milyonlarca emeklinin hesabına bayramdan önce yatırılacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak. İkramiyeler bu tarihten önce hesaplara geçirilmiş olacak. Bu kapsamda milyonlarca emekli " 4.000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 4A, 4B,4C emekli maaşı ödeme günleri hakkında son detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Haziran başında alacak.

Emeklilere 4 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin, yüzde 50 olanlara 2 bin, yüzde 25 olanlara da bin lira verilecek.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Mayıs ayı sonuna kadar yeni emeklilik müracaatında bulunanlar da Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacaktır. Ödeme tarihleri, tahsis numarası sırasına göre belirlenecek olup, detaylı bilgiler Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.