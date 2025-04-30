Haberler
Yaşam
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
14:31
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılı itibarıyla yüzde 33 oranında artırılarak 4.000 TL'ye yükseltilen ikramiye, milyonlarca emeklinin hesabına bayramdan önce yatırılacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar.