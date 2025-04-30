EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ açıklandı mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacaktır. Ödeme tarihleri, tahsis numarası sırasına göre belirlenecek olup, detaylı bilgiler Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde duyurulacaktır.