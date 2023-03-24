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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:14

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Emekliye bayram ikramiyesi son dakika haberi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Yılda iki kez alınan bayram ikramiye tutarı zamlandı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye yatacak olan zam oranı artışında 900 TL'lik fark yaşandı. Gelen son dakika açıklamasının ardından Ramazan ve Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt bulmuş oldu. İşte 2023 Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz bayramda 1100 TL zamlandığı biliniyordu. Hal böyleyken milyonlarca kişi "2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. İşte emekli ikramiyesi son dakika haberleri…

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU VE NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Emekli Bayram İkramiyesi 2 bin TL oldu! Emekli ikramiyesi yüzde 82 arttı | Video

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Şimdi 2023 yılının Mart-Nisan ayında ya da Mart ayında Nisan ayının ilk haftasında yasalaşabilir en düşük emekli maaşı 7500 lira olacak. Buradan bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

7 bin liranın altında emekli aylığı alan kişi 8 milyon 139 bin, 7500 liranın altında emekli aylığı alan kişi sayısı 8 milyon 796 bin, 8 bin liranın altında emekli aylığı alan 9 milyon 898 kişi. Burada orta noktayı bulmuşuz, 7500 lirayı denk getirmişiz. Üst noktalara getirdiğimiz takdirde çalışan ve emekli arasında huzursuzluk gündeme gelebilir.

Kamu çalışanlarıyla ilgili toplu sözleşme oluyor. Asgari ücret tespit komisyonu çerçevesinde yılda 1 defa yapılıyor. Ocak 2023 tarihinde yüzde 30 zamla ilgili kısmı yapmıştık. Toplu sözleşmede yüzde 14'tü. Biz buradan refah payıyla ilgili kısmı düzenleyerek 16 puanlık artışla yüzde 30 memur maaşlarına zam yapmayı ortaya koyduk. SSK'lıları ilgilendirmeyen bir durum söz konusu. İşçi sayılan kişiler asgari ücret tespit komisyonu vasıtasıyla, memurlar sendikalarla yapılan toplu sözleşmeyle ortaya çıkan bir durum. Toplu sözleşmenin revizesini kanun olarak bizim yapmamız mümkün değil, anayasal sorun ortaya çıkmış olur. Toplu sözleşmenin kanunla düzenlenmesi toplu sözleşmenin ortadan kaldırılmasını gündeme getirir. Söylenen bir konunun olumlu tarafıyla yan etkileriyle değerlendirmemiz gerekir.

Dul, yetim aylığı alanların maaşı 7500 liranın altındaysa 7500 liraya çıkacak. Paylaşım şekli kanunda düzenlenmiş. Anneye, çocuklara, erkek çocuklara, kadınsa bekar olması halinde nasıl faydalanabileceği yasada söz konusu. Her faydalanan kişi 7500 lira faydalanmayacak. Mirascılar 7500 lirayı paylaşacaklar.

Emekli maaşı herkes için geçerli. SSK'lı, Emekli Sandığı, işçiler için geçerli. Devlet memurlarının en düşük emeklisi 11 bin 849 lira alıyor. 12 bin liraya yakın alıyorlar. Bağkurlu 9 bin gün prim ödemesine rağmen en düşük emekli maaşını koymazsak Bağkurlular şu anda 1. dereceden emekli olan 2 bin lira civarında Maaş alacaktı.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?
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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 En düşük ve en yüksek emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?
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