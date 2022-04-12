Haberler Yaşam Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar olacak, kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 07:32

Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği ramazan bayramı emekli ikramiyesi için müjde geldi. Hafta başından itibaren yanıt aramaya başlayan "emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL" soruları netlik kazanmaya başlıyor. 2 Mayıs 2022 tarihinde ilk günü yaşanacak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde verilen emekli ikramiyesi için masada çeşitli formüller konuşuluyordu. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı ardından konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu? İşte son durum…