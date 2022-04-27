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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 07:51

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Emekli bayram ikramiyesi önceki bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce emeklilerin hesabına geçmiş olacak. Bayrama sayılı günler kala ödemelerle ilgili Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Milyonlarca emekli, bu yıl ikramiyelere gelen zam oranını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, ne zaman yatacak gibi soruların yanıtı!

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı için gün saydığımız şu günlerde tüm ülkenin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca emeklinin bayram öncesi masraflarını hafifletecek olan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak yatırılmış, iki bayram için toplam 2200 TL'lik ödeme yapılmıştı. Bu yıl 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi sorusuyla, bu ödemeye yapılan zam oranı araştırılıyor. Ayrıca Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak sorusu da vatandaşın gündemini meşgul ediyor. İşte emekli bayram ikramiyesinde son durum ve gelişmeler!

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi.

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