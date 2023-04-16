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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 16.04.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 07:54

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. SSK ve Bağkurlular için emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2023, yapılan açıklamalarla birlikte belli oldu. Bunun yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Vatandaşlar, "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ödemeler başladı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri SSK Bağkur

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu yanıt arıyor. EYT'liler dahil olmak üzere 15 milyon kişinin alacağı zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023, yapılan açıklamalarla birlikte belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte detaylar

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

EYT'Lİ DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası ile emeklilik hakkı elde eden milyonlarca vatandaş, zamlı emekli ikramiyesinden yararlanma durumunu merak ediyordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT'liler dahil olmak üzere 15 milyon kişi zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak" açıklamasını yaptı.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri bugün alınmaya başladı!

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

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