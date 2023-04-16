Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

Giriş Tarihi: 16.04.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 07:54

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2023

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. SSK ve Bağkurlular için emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2023, yapılan açıklamalarla birlikte belli oldu. Bunun yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Vatandaşlar, "emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ödemeler başladı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri SSK Bağkur