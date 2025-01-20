EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI: 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur için zam var mı?

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli ikramiyesi yeniden gündeme geldi. 2018 yılından beri düzenli olarak yapılan ikramiye ödemeleri her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 ise 3 bin liraya yükseltildi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi? İşte, detaylar...