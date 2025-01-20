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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI: 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur için zam var mı?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
13:47
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI: 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur için zam var mı?
Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi için gözler 2025 ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesinde 2025 yılının ilk ödemesi Ramazan bayramında yapılacak. 2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?