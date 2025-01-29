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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:56

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, gözler 2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. 2018 yılında 1000 TL olarak ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi 2021'de 1100 TL, 2023'te ise 2000 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise yüzde 50'lik bir artışla 3000 TL olarak belirlendi. Şimdi ise SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek istiyor. Peki; 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Bu artışın ardından milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin zamlı tutarını öğrenmek için açıklamaları bekliyor. Peki; 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Bu artış ile birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 oranında yükselerek 14.469 TL'ye ulaşmış oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz sene emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM NE KADAR OLUR?

Ramazan bayramı ikramiyesiyle ilgili ekonomi kulislerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Geçen yıl 3 bin lira ödenen bayram ikramiyesinin bu sene 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında olacağın ifade ediliyor. Buna göre her iki bayramda emekliler 8 bin liraya kadar emekli bayram ikramiyesi olması bekleniyor.

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