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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:56
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?
Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, gözler 2025 yılı emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. 2018 yılında 1000 TL olarak ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi 2021'de 1100 TL, 2023'te ise 2000 TL'ye yükselmişti. 2024 yılında ise yüzde 50'lik bir artışla 3000 TL olarak belirlendi. Şimdi ise SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek istiyor. Peki; 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?