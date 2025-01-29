EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 | SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM NE KADAR OLUR?

Ramazan bayramı ikramiyesiyle ilgili ekonomi kulislerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Geçen yıl 3 bin lira ödenen bayram ikramiyesinin bu sene 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında olacağın ifade ediliyor. Buna göre her iki bayramda emekliler 8 bin liraya kadar emekli bayram ikramiyesi olması bekleniyor.