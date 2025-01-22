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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 08:07

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi artışı, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye ödemesi alıyor. Şimdi ise, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, artış olup olmayacağı ve ödeme tarihleri merak konusu. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak,, zam yapılacak mı ve ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

2025 yılı itibarıyla, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan maaş zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artırıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artış sonrası, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında milyonlarca emeklinin gözü şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarında. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

2025 YILI EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da yüzde 15,75 artış göstererek 14 bin 469 liraya yükseldi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM YAPILACAK MI?
2024 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verildi. 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi miktarına ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılma. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak geçmiş yıllarda izlenen yöntemler göz önüne alındığında, ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce emekli maaşlarıyla birlikte ödenmesi bekleniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025'te başlayacak, bu nedenle emekli maaşlarının ikramiyelerle birlikte bayram öncesi ödenmesi planlanıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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