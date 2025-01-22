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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
08:07
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?
2025 yılı emekli bayram ikramiyesi artışı, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye ödemesi alıyor. Şimdi ise, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 2025 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, artış olup olmayacağı ve ödeme tarihleri merak konusu. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak,, zam yapılacak mı ve ne zaman ödenecek?