EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam gelecek mi?

2025 yılı itibarıyla, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan maaş zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artırıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artış sonrası, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında milyonlarca emeklinin gözü şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarında. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...