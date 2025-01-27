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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:10

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

2025 emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 2018'de her bayramda 1000 TL olarak ödenmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 TL'ye, 2023'te ise 2000 TL'ye çıkarılmıştı. 2024'te ise ikramiye miktarı yüzde 50 artışla 3000 TL'ye yükseldi. Şimdi ise, emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak,, zam yapılacak mı ve ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

Emeklilerin yaşam standardını iyileştirmek amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine yapılan ödeme ile devam ediyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı ve böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek için gözlerini ilgili açıklamalara çevirdi. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

2025 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 oranında yükselerek 14.469 TL'ye ulaşmış oldu.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz sene emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM YAPILACAK MI?

2024 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti. 2025 yılı için ise emekli bayram ikramiyesi miktarıyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça, haberlerde yer verilecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz netleşmemiş olsa da, geçmişteki ödeme düzenleri göz önüne alındığında, bu ödemelerin bayramdan bir hafta önce, emekli maaşlarıyla birlikte yapılması bekleniyor. 2025 Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlaması nedeniyle, emekli maaşlarının ikramiyelerle birlikte bayram öncesinde hesaplara yatırılması planlanıyor.

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