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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:10
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?
2025 emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 2018'de her bayramda 1000 TL olarak ödenmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 TL'ye, 2023'te ise 2000 TL'ye çıkarılmıştı. 2024'te ise ikramiye miktarı yüzde 50 artışla 3000 TL'ye yükseldi. Şimdi ise, emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak,, zam yapılacak mı ve ne zaman ödenecek?