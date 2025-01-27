EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, zam gelecek mi?

Emeklilerin yaşam standardını iyileştirmek amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine yapılan ödeme ile devam ediyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı ve böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek için gözlerini ilgili açıklamalara çevirdi. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?