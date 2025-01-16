EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

2025 Ocak ayında yapılan emekli maaşı artışının ardından, bayram ikramiyelerinin de ne kadar olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağı gündemde. Ayrıca, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında emekliler için Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olur, zam gelecek mi? İşte, ayrıntılar...