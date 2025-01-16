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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:41 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 21:41

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

2025 yılı itibariyle, emekli vatandaşlar için Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaya devam edilecek. SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılan maaş zammı ile birlikte bayram ikramiyesi tutarını merak ediyor. 2025'te, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan artış oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, 4A ve 4B kapsamında en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu maaş artışının ardından, emekli bayram ikramiyelerinin 2025 yılı tutarı da büyük bir merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ödeme tarihleri belli mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

2025 Ocak ayında yapılan emekli maaşı artışının ardından, bayram ikramiyelerinin de ne kadar olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağı gündemde. Ayrıca, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında emekliler için Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olur, zam gelecek mi? İşte, ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM OLACAK MI?

2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verildi. 2025 yılı için emekli ikramiyesi tutarlarına ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz netleşmedi. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatmaya başladığı görülüyor. Bu yıl, 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşlarının ikramiyeleriyle birlikte ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!

Emekli aylığının en düşük tutarının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin maaşları, 17 ile 26 Ocak tarihleri arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklilerinin ise maaşları 25 ile 28 Ocak tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.

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