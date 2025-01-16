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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
21:41
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025: SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar, zam gelecek mi?
2025 yılı itibariyle, emekli vatandaşlar için Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaya devam edilecek. SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılan maaş zammı ile birlikte bayram ikramiyesi tutarını merak ediyor. 2025'te, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan artış oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, 4A ve 4B kapsamında en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu maaş artışının ardından, emekli bayram ikramiyelerinin 2025 yılı tutarı da büyük bir merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ödeme tarihleri belli mi?