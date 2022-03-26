Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı bugün de gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu tutar bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Bu yılın ödemeleri Nisan ayının sonunda gerçekleşecek. Peki, 2022 Ramazan'da Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte detaylar...