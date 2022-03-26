Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:56

EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı bugün de gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu tutar bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Bu yılın ödemeleri Nisan ayının sonunda gerçekleşecek. Peki, 2022 Ramazan'da Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

Gözler emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili son dakika açıklamasına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmelerle beraber asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, emeklilere verilen bu ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Hal böyleyken "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleriyle ilgili son dakika gelişmeler...

EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

EMEKLİLERE 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ! 4 Formül masada! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek?

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA