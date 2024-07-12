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EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA SON DURUM TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
01:43
EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA SON DURUM TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı araştırılmaya başladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte zam oranı belli oldu. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplara yatacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam aldı. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.Kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni bir düzenleme bekleniyor. Nitekim, bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. AK Parti kurmayları emekli maaşı düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…