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Haberler Yaşam EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 06:35

EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı araştırılmaya başladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte zam oranı belli oldu. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplara yatacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam aldı. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.Kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni bir düzenleme bekleniyor. Nitekim, bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. AK Parti kurmayları emekli maaşı düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? gibi sorulara yanıt aranıyor. 1.8 milyon emeklinin maaşının zammın altında kalmasıyla birlikte düzenleme için çalışmalar başladı. Kök maaşı düşük olan emeklilerin zamdan yararlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı hakketmiş oldu.

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EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kulislere yansıyanlara göre, AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçti. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkarılması hedefleniyor. En düşük emekli maaşı için öne çıkan rakam ise 12 bin TL. En düşük emekli maaşına altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 473 liraya yükselecek.

EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşında düzenleme için çalışmanın devam ettiğini söyleyen Çelik, "Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ EK ZAM HESAPLAMA TABLOSU TEMMUZ 2024: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2 AYLIK FARK YATACAK
AK Parti'de yürütülen çalışmanın temmuz zam dönemine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği merak ediliyor.
En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler bu aya yetişmezse bir sonraki maaş döneminde iki aylık zam farkı birlikte ödenebilecek.
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