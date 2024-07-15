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EMEKLİ EK ZAM SON DAKİKA: 10.000 TL değişiyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
08:34
EMEKLİ EK ZAM SON DAKİKA: 10.000 TL değişiyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
En düşük emekli maaşı araştırılıyor. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte zam oranı da açıklandı. Zamlı memur ve emekli maaşları hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam aldı. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.Kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni bir düzenleme geliyorr. AK Parti kurmayları emekli maaşı düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…