Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Hak sahipleri kök maaş üzerinden yaptıkları hesabı bu kez en düşük maaş üzerinden gerçekleştirecek. Rakam konusunda çalışmalar sürerken masadaki en güçlü formüller değerlendiriliyor. Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, o formüller...