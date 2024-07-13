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Haberler Yaşam Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 18:21

Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 24,73 oranında çıkan emekli zammı sonrası en düşük maaş için hazırlıklar başladı. Ocak ayında 10 bin TL olarak belirlenen maaş yeniden hesaplanıyor. Emekli ek zam son dakika haberleri arasında yerini aldı. Kök maaş hesapları ardından yeni rakamla birlikte emekli maaşı hesaplama işlemleri yeniden başlayacak. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Hak sahipleri kök maaş üzerinden yaptıkları hesabı bu kez en düşük maaş üzerinden gerçekleştirecek. Rakam konusunda çalışmalar sürerken masadaki en güçlü formüller değerlendiriliyor. Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, o formüller...

Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 24,73

Yılda iki kez zam alan emekli ve memur yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlarını öğrendi. Son enflasyonla birlikte emekli zammı yüzde 24,73, memur zammı 19,31 olarak ortaya çıktı.

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Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zam oranı ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şu sözlere yer verdi:

Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"Dezenflasyon süreci başladı.

Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı yeniden belirleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rakamın henüz belirlenmediği ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Peki; masada hangi formüller var?

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