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Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
18:21
Emekli ek zam son dakika temmuz 2024: 10.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yüzde 24,73 oranında çıkan emekli zammı sonrası en düşük maaş için hazırlıklar başladı. Ocak ayında 10 bin TL olarak belirlenen maaş yeniden hesaplanıyor. Emekli ek zam son dakika haberleri arasında yerini aldı. Kök maaş hesapları ardından yeni rakamla birlikte emekli maaşı hesaplama işlemleri yeniden başlayacak. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?