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EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
12:06
EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?
Enflasyon oranı açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündem geldi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenlemelerin yapılacağı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılacak düzenlemeler ile en düşük emekli maaş zammının güncelenmesi bekleniyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte, emekliye ek zam hesaplamaları 2024 Temmuz!