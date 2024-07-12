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Haberler Yaşam EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 12:06

EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

Enflasyon oranı açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündem geldi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenlemelerin yapılacağı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılacak düzenlemeler ile en düşük emekli maaş zammının güncelenmesi bekleniyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte, emekliye ek zam hesaplamaları 2024 Temmuz!

EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam aldı. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler için yeni bir düzenleme bekleniyor. 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

EK ZAM DÜZENLEMESİ

Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

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EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

Kurmayları çalışmaya son şeklini verdikten sonra düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.

EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.

EMEKLİ EK ZAM TABLOSU TEMMUZ 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak?

OLASI ZAM NASIL UYGULANACAK?

En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12.000 TL'nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL'nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.

Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12.000 TL'nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL'nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.

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