EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler SGK'nın belirlediği takvime göre yapılacak. Bu yıl bayram 6 Haziran'da başlayacak. Özellikle seyahat ve kurban alışverişi yapacak emekliler, ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İkramiyeler, maaş alınan bankalara tek seferde yatırılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte detaylar..