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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 13:57

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin ikramiye takvimi de netleşmeye başladı. Bu yıl SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi, ödemelerin farklı tarihlerde yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi, bu yıl da emekli aylığı bağlananlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve dul-yetim aylığı alanlar da ikramiyeden yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler SGK'nın belirlediği takvime göre yapılacak. Bu yıl bayram 6 Haziran'da başlayacak. Özellikle seyahat ve kurban alışverişi yapacak emekliler, ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İkramiyeler, maaş alınan bankalara tek seferde yatırılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte detaylar..

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılında Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe rastlıyor. Bayram öncesi 5 Haziran Perşembe günü ise arefe günü olarak yarım gün kabul ediliyor. Bu nedenle banka şubeleri sadece öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Emekli ikramiyelerinin de bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için resmi tarih henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından ödeme takvimi netleşecek.

Ancak mevcut planlamaya göre, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde, 2-5 Haziran tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin ikramiye ödemelerinin yapılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA ŞARTLARI
16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.