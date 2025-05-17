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EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
13:57
EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin ikramiye takvimi de netleşmeye başladı. Bu yıl SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi, ödemelerin farklı tarihlerde yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi, bu yıl da emekli aylığı bağlananlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve dul-yetim aylığı alanlar da ikramiyeden yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapılacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak?