Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı için verilecek olan ikramiye için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan bayramına kısa bir süre kala emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından yapılırken, emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı olarak hesaplara yatacağı belirtildi. Peki, 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve tüm detaylar;