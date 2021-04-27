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Haberler Yaşam Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:14

? , zam geldi mi?

Türkiye'de milyonlarca emekli için verilecek olan ikramiye için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan bayramına kısa bir süre kala , emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından yapılırken, emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı olarak hesaplara yatacağı belirtildi. Peki, , zam geldi mi? İşte emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve tüm detaylar;

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Bu yıl ise emekli ikramiyeleri zamlı yatacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin zamlı yatacağını duyurmuştu. Peki, Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu, ne zaman yatacak ve kimler alacak? İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları ve emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar;

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

Emekliye İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

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