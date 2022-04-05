Haberler Yaşam Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:30

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayı ile birlikte emekli ikramiyesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek isteyenler "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. Peki; Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ve tarihleri!