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Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:30

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ayı ile birlikte emekli ikramiyesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek isteyenler "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. Peki; Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ve tarihleri!

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi son dakika haberleri! Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan ayı ile birlikte bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Hal böyleyken; "Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arayan milyonlarca emekli için gözler Nisan ayının son haftasına çevrildi. İşte emekli bayram ikramiyesinde son durum.

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SON DAKİKA | YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor.

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Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2 MAYIS'TAN ÖNCE MAAŞ HESAPLARINDA OLACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNDE DE ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

En düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

Emekli ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE YATACAK

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

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