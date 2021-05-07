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Haberler Yaşam Emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:08

hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?

Türkiye'de milyonlarca emekli 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi için beklemeye koyuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesi hakkında müjdeli bir açıklama yaptı. Bilgin, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt verirken SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerinin merak ettiği detayları da aktardı. Bilindiği gibi, emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bu doğrultuda, ödemeleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte, emekli ikramiyeleri hesaplara yattı mı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek ve sorgulama nasıl yapılır konusuyla ilgili bilgiler

Emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?

Emekli ikramiye ödemeleri son dakika... Yurt genelindeki milyonlarca emekli, kendilerini ilgilendiren 2021 Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri hakkında haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorusuna netlik kazandırmış ve ikramiyelerin 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. Ramazan Bayramı öncesinde yattı mı, ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyesi hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken ödemelerin başladığını bildirdi. Peki, bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri hakkında bilgiler

Emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?

KİMLER ALABİLİYOR?

, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek. için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak.

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Emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?

KİM, NE KADAR ALACAK?

- Emekli: 1.100 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı." dedi. 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmişti. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.

Emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, neye göre ödenecek?

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

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