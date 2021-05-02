Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimler alacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? 2021 emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Bu yıl da Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, bu yıl emekli ikramiyelerine zam yapıldığını ve yapılan zam tutarını duyurdu. Peki, Emekli bayram ikramiyesine ne kadar oldu? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin tüm detaylar;