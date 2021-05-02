Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, kimler alacak?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.