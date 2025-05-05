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EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
09:55
EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!
Kurban Bayramı yaklaştıkça, emekliler ve hak sahipleri 2025 yılına ait bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyenin, bayramdan önce, yani Mayıs ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklileri ilgilendiren bu ödemeyle ilgili resmi açıklamanın SGK tarafından kısa süre içinde yapılması öngörülüyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'a kadar sürecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?