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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:55

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!

Kurban Bayramı yaklaştıkça, emekliler ve hak sahipleri 2025 yılına ait bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyenin, bayramdan önce, yani Mayıs ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklileri ilgilendiren bu ödemeyle ilgili resmi açıklamanın SGK tarafından kısa süre içinde yapılması öngörülüyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'a kadar sürecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!

Bu yıl yapılan yüzde 33,33'lük artışla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 4.000 TL'ye yükseldi. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 8.000 TL ödeme alma hakkı doğdu. Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler ve hak sahipleri 4A, 4B ve 4C statülerine göre ödeme takvimini merak ediyor. SGK'nın yapacağı açıklamalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyuruları dikkatle takip ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri, bayrama yaklaşık bir hafta kala ödenmeye başlanmıştı.Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri henüz netleşmese de bayrama kısa bir süre kala hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SGK kapsamında emekli maaşı, yaşlılık geliri, malullük, vazife malullüğü ya da ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri hakkına sahip kişiler bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, terör mağduru siviller ve bu kişilerin hak sahipleri, muharip gaziler, güvenlik korucuları ile milli başarı elde etmiş sporcular da ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman ödenecek? SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi gündemde!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2025)

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi