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EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
16:31
EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!
Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve hak sahibinin gündeminde 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayram öncesi yani Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan bu ödeme takvimiyle ilgili gözler SGK'dan gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…