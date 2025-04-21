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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:31

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve hak sahibinin gündeminde 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayram öncesi yani Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan bu ödeme takvimiyle ilgili gözler SGK'dan gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram yaklaşırken, milyonlarca emekli ve hak sahibi 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını araştırıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ödemelerin Ramazan Bayramı'ndaki gibi hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarih ve tutar ise henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı duyuru merakla bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ve ne kadar yatırılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!

2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

2025 yılı Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiye miktarı 4.000 TL olarak belirlendi.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri, bayrama yaklaşık bir hafta kala ödenmeye başlanmıştı.Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri henüz netleşmese de bayrama kısa bir süre kala hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2025)

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!
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