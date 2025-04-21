EMEKLİ İKRAMİYESİ ne zaman yatacak 2025? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi beklenen ödeme tarihleri!

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram yaklaşırken, milyonlarca emekli ve hak sahibi 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını araştırıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ödemelerin Ramazan Bayramı'ndaki gibi hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarih ve tutar ise henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı duyuru merakla bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ve ne kadar yatırılacak?