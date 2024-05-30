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Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:51

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 4A-4B-4C Kurban Bayramı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile araştırılıyor. 3000 TL ikramiye ödemesi alacak SSK ve Bağkur emeklisi bayramdan önce maaşlarını alacak mı merak ediyor. Konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan kaç gün önce ödenir soruları gündemde. İşte, 2024 emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edillenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, 3000 TL ne zaman yatacak gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. Tahsis numarasına göre belirlenmesi beklenen takvimle ilgili gözler Bakan Tunç'un açıklamalarına döndü. Kurban Bayramı öncesinde maaş ve ikramiye ödemeleri bekleniyor. Peki; SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte, emekli ikramiyesi ödeme günleri 2024 son durum!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Geçtiğimiz bayramlarda olduğu üzere emekli maaşları bayram öncesi bekleniyor. 16 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ödeme takvimi bekleniyor. Konuyla ilgili gözler SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda.

Tahsis numarasında göre maaş ödeme günleri şöyle:

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın aktardığına göre emekli ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarda olacak. "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." şeklinde açıklama yapan Bakan Işıkhan geri sayımı başlattı.

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