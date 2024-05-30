EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, açıklandı mı?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, 3000 TL ne zaman yatacak gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. Tahsis numarasına göre belirlenmesi beklenen takvimle ilgili gözler Bakan Tunç'un açıklamalarına döndü. Kurban Bayramı öncesinde maaş ve ikramiye ödemeleri bekleniyor. Peki; SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte, emekli ikramiyesi ödeme günleri 2024 son durum!