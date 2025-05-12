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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:08

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi yüzde 33,33 oranında artışla 4.000 TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 4.000 TL ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ikramiye alacak. Bu sayede emekliler, 2025 yılında toplamda 8.000 TL ikramiye ödemesi almış olacak. Kurban Bayramı'na yaklaşıldıkça, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu haline geldi. 2025 yılı için emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ve SGK duyuruları ile yakından takip ediliyor. 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi, bu yıl yüzde 33,33 oranında artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini merak ediyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri için ödeme tarihleriyle ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve SGK'dan bekleniyor. İşte ödemelerle ilişkin son ayrıntılar haberin devamında....

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 YILI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında bir artış yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. Bu düzenleme ile emeklilere yılda toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı.

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Emekli bayram ikramiyelerinin ise bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu doğrultuda, ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması olası görünüyor.

4A, 4B ve 4C emeklilerine yönelik bayram ikramiyesi ödeme tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılması durumunda, haberimiz güncellenerek duyurulacaktır.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK

Dul ve yetim maaşı alan kişiler, hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanacak. Sigortalının vefatından sonra eşine, eğer çocuk yoksa, bayram ikramiyesinin %75'i verilecek. Çocuk varsa ise ödeme oranı %50 olacak. Ölüm aylığı alanlar ise bu ödemeden %25 oranında yararlanacak.

Hisse oranlarına göre ödenecek ikramiye miktarları ise şu şekilde olacak:

%75 hisse oranına sahip dul ve yetim maaşı alanlar, 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

%50 hisse oranında ödeme alanlar, 2.000 TL ikramiye alacak.

%25 hisse oranıyla ölüm aylığı alanlar ise 1.000 TL bayram ikramiyesi alacak.