EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK

Dul ve yetim maaşı alan kişiler, hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanacak. Sigortalının vefatından sonra eşine, eğer çocuk yoksa, bayram ikramiyesinin %75'i verilecek. Çocuk varsa ise ödeme oranı %50 olacak. Ölüm aylığı alanlar ise bu ödemeden %25 oranında yararlanacak.

Hisse oranlarına göre ödenecek ikramiye miktarları ise şu şekilde olacak:

%75 hisse oranına sahip dul ve yetim maaşı alanlar, 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

%50 hisse oranında ödeme alanlar, 2.000 TL ikramiye alacak.

%25 hisse oranıyla ölüm aylığı alanlar ise 1.000 TL bayram ikramiyesi alacak.