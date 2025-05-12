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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
11:08
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?
2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi yüzde 33,33 oranında artışla 4.000 TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 4.000 TL ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ikramiye alacak. Bu sayede emekliler, 2025 yılında toplamda 8.000 TL ikramiye ödemesi almış olacak. Kurban Bayramı'na yaklaşıldıkça, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu haline geldi. 2025 yılı için emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ve SGK duyuruları ile yakından takip ediliyor. 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?